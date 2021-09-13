Володин рассказал, какие законопроекты рассмотрит Госдума в октябре

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В октябре текущего года Госдума рассмотрит законопроекты о запрете на изъятие соцвыплат за долги, о штрафах за выброшенных домашних животных и другие социально значимые инициативы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

"Состоялось заседание Совета Государственной Думы. <...> В Госдуму продолжают поступать законодательные инициативы, над ними работают профильные комитеты. <..> Законопроекты совместного ведения требуют предварительного обсуждения. Совет направил их для изучения в течение месяца в регионы, в правительство, Совет Федерации, Счетную и Общественную палаты", – написал он.

По словам парламентария, подобная работа проводится для того, чтобы Дума нового созыва могла приступить к работе сразу после выборов, в октябре. Он отметил, что с момента завершения весенней сессии Госдумы прошло три заседания Совета, за это время он рассмотрел и направил в работу 157 законопроектов, 18 из которых социально значимые.

Один из ключевых законопроектов, который предстоит рассмотреть депутатам, был подготовлен по поручению президента РФ. В нем речь идет о запрете на списание в счет уплаты долгов социальных выплат – как единоразовых, так и пособий, например для беременных женщин.

Другой законопроект касается разрешения родителям бесплатно проживать в больнице вместе со своими детьми-инвалидами в течение всего периода лечения и реабилитации. В настоящее время такая возможность есть только у родителей, чьим детям меньше четырех лет.

"Это важное решение – семьи, где растет ребенок с ограниченными возможностями, и так несут значительные дополнительные расходы. А если ему нужно лечение, да еще и в другом городе, плата за проживание в стационаре или аренду жилья рядом с больницей может стать и вовсе неподъемной", – подчеркнул Володин.

Последнее, чего коснулся парламентарий, – законопроекта о введении административной ответственности за нарушение законодательства в области обращения с животными. Он напомнил, что в России установлены различные требования в сфере защиты животных, однако наказания за их нарушение не предусмотрены.

Теперь же за оставление животных без владельца предлагается ввести штраф до 3 тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч – для должностных лиц, до 30 тысяч – для юридических лиц. Кроме того, планируется предусмотреть штрафы за содержание запрещенных животных, а также за содержание зверей в зоопарках и цирках без соответствующей лицензии.

Ранее стало известно, что текущей осенью комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ собирается внести в нижнюю палату законопроект о снижении максимальной доли расходов на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи. С 2023 года порог предлагается снизить до 18%, а с 2025-го – до 15%. Это позволит претендовать на помощь государства еще более чем одному миллиону семей.

В настоящее время в 58 субъектах максимально допустимая доля расходов граждан на оплату ЖКУ составляет 22%, в 24 субъектах – 15–21%, а в трех субъектах – менее 15%. Остаток суммы, превышающей эту планку, оплачиваются за счет региональных бюджетов.

