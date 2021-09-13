В Госдуме планируют увеличить число льготников по оплате ЖКУ

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Осенью 2021 года комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ собирается внести в нижнюю палату законопроект о снижении максимальной доли расходов на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи, сообщает газета "Известия".
Расходы на оплату коммунальных услуг, превышающие планку, оплачиваются за счет региональных бюджетов. Проект предполагает поэтапный переход. В частности, с 2023 года порог должен снизиться до 18%, а с 2025-го – до 15%. После того как планку снизят, право на помощь получат еще свыше миллиона семей. Сейчас ее получают около трех миллионов. На это ежегодно уходит более 70 миллиардов рублей.
В 58 субъектах максимально допустимая доля расходов граждан на оплату ЖКУ составляет 22%, в 24 субъектах – 15–21%, а в трех субъектах – менее 15%.
Депутат Госдумы VII созыва Илья Осипов сообщил, что при снижении максимальной доли расходов на ЖКУ в общем доходе семьи до 15% во всей стране дополнительно понадобится около 30 миллиардов рублей ежегодно.
Первый зампредседателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов назвал выделение субсидий на оплату ЖКУ полномочием регионов, однако, так как условия проживания в субъектах отличаются, они сами устанавливают стандарт стоимости услуг и нормативы площади для определения размера субсидий.
По его мнению, выделять регионам деньги – не совсем правильно для бюджета. Он считает, что логичнее будет предоставить полномочия субъектам принимать решения по субсидиям.
"Решение, как осуществить поэтапный переход, сейчас готовим. Это даст совокупную экономию 25 миллиардов рублей для жителей за счет понижения этого процента порога оплаты услуг ЖКХ", – сказал Пахомов.
В свою очередь, в Минфине заявили, что законопроект на рассмотрение в ведомство еще не поступал.
Ранее генеральный директор ПАО "Городские Инновационные Технологии" Сергей Минко рассказал, кто может претендовать на льготы при оплате коммунальных услуг.
Он напомнил: если доход семьи на одного ее члена меньше минимума, установленного регионом, то государство берет на себя обязанность субсидирования расходов на ЖКХ. Также эксперт рассказал, что граждане не должны оплачивать взносы на капитальный ремонт, если живут в муниципальном жилье.
Коллекторам могут разрешить взыскивать долги по ЖКХ
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