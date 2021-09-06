Популизм и демагогия перед выборами разрушительны для России – Володин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что популизм и демагогия некоторых политиков в преддверии предстоящих выборов разрушительны для России. Очередную революцию страна просто не переживет, сказал председатель федерального парламента на форуме муниципальных образований в Верхневолжье.

В ходе своего выступления Володин напомнил о трагических потрясениях, которые Россия пережила в 1917 и 1991 годах. По его словам, последствия этих событий ощущаются и сейчас, когда в стране снижается рождаемость на определенных временных отрезках.

"Когда мы говорим о стратегии развития, нам надо понимать, что это возможно только в том случае, если мы будем защищены от таких потрясений. Наша страна еще одной такой революции не выдержит... Когда речь идет о выборах, в преддверии этого значимого политического события надо отдавать себе отчет, что популизм и демагогия разрушительны. Так же разрушительны, как бездействие, равнодушие – это, если хотите, две стороны одной медали", – заявил Володин.

Он подчеркнул, что в данный момент во главе стратегии развития России стоит человек и интересы государства.

"Когда мы говорим о распаде СССР – никто нас не разваливал. Внешние вызовы – да, были, но они были всегда. Мы были по каким-то направлениям первой экономикой, по обороноспособности конкурировали с теми же США. Но давайте зададимся вопросом: а что же произошло? Экономика лидирует, страна мощная, а почему так получилось, что страна распалась и никто не вышел защищать ее? КПСС обладала монопольным правом на власть, в ее рядах было 20 миллионов членов партии, но никто из того передового отряда наших граждан тоже не вышел защищать страну", – признал спикер федерального парламента.

Он убежден, что ответы на эти вопросы помогут избежать повторения подобных потрясений.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.