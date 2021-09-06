Наблюдатели от ПАСЕ прибудут в Россию для оценки парламентских выборов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Группа международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приедет в Россию, чтобы проконтролировать ход выборов в Госдуму с 17 по 19 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ.

"По решению Бюро ассамблеи делегация из пяти участников во главе с Пьер-Аленом Фридезом (Швейцария, группа "Социалистов, демократов и зеленых") в сопровождении советника из Венецианской комиссии отправится в Москву с 17 по 19 сентября", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках визита представители организации намерены встретиться с ключевыми российскими политическими фигурами из числа членов как парламентских, так и непарламентских партий, а также с наблюдателями, журналистами, представителями общественных организаций и Центральной избирательной комиссии. По итогам работы делегации будет подготовлен соответствующий доклад.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

