Досрочно проголосовали на выборах в Госдуму свыше 29 тыс избирателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что уже более 29 тысяч избирателей досрочно проголосовали на выборах депутатов Госдумы.

"С 29 августа по 16 сентября на территории 36 субъектов РФ при выборах в Госдуму проводится досрочное голосование на избирательных участках, образованных в отдаленных и труднодоступных местностях, на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, на полярных станциях", – сказала она.

Кроме того, с 3 сентября досрочное голосование началось на участках за пределами России. По словам Памфиловой, в отдаленных и труднодоступных местностях проголосовали 24 754 человека, на судах – 4 874.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список партий, участвующих в выборах, можно посмотреть на сайте ЦИК.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.