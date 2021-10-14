Психолог заявила о необходимости проверки российских школьников на агрессию

15:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Детский психолог Наталья Наумова заявила о необходимости исследования школьников на агрессивность и насилие, а также увеличения числа психологов в образовательных учреждениях. Об этом сообщает News.ru.
"Сейчас в школах два-три психолога на большое подразделение. Работа идет только по острым конфликтам и с детьми с особенностями здоровья. С педагогами практически никакая работа не ведется, и они являются психологически неподготовленными", – сказала Наумова.
По словам эксперта, конфликты между школьниками и учителями возникают из-за нарушения детских границ. Эту проблему может решить психологическое сопровождение преподавателей, а также пересмотр воспитательных мер и наказаний.
Также Наумова призвала обращать внимание на замкнутых детей, внешне никак не проявляющих агрессию.
"Поэтому с ребятами неуспешными, у которых мало друзей, тоже нужно работать не только в плане развития, но и психологического состояния, узнавать, довольны ли они жизнью в школе", – добавила эксперт.
Ранее комиссия по профилактике правонарушений Минобрнауки РФ поручила изучить склонность детей к насилию, а также обратить внимание на молодежные субкультуры и выяснить причины роста агрессивности в школах.
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