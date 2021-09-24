Бастрыкин рассказал, какие подростки могут совершать нападения на учебные заведения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В группу риска совершения нападений на учебные заведения входят подростки от 13 до 16 лет, имеющие проблемы с социализацией и зарегистрированные в социальных сетях. Об этом ТАСС сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"У таких подростков наблюдалась проблема социализации, трудности в общении со сверстниками, которые чаще всего проявлялись в субъективном неприятии себя в обществе", – отметил глава СК РФ.

Бастрыкин добавил, что не все подростки, осуществляющие нападения на учебные заведения, подвергались травле, издевательствам или физическому насилию со стороны одноклассников.

По мнению председателя Следственного комитета, чаще причина связана с субъективным ощущением своей необычности, обособленности, избранности или прямым агрессивным отношением к ровесникам.

"Все эти несовершеннолетние были зарегистрированы в социальных сетях. Именно там они получили информацию о способах и механизме совершения преступлений. В закрытых группах происходит объединение участников, формирование у них чувства принадлежности к группе единомышленников, ощущения идентификации с избранными, противостоящими обычному большинству людей", – заключил Бастрыкин.

Проблема нападений, которые подростки устраивают на учебные заведения, вновь обострилась после трагедии, произошедшей в Пермском государственном университете. 20 сентября один из первокурсников юридического факультета ПГНИУ открыл огонь в кампусе. В результате погибли шесть человек. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости усиления контроля за частными охранными предприятиями, которые обеспечивают безопасность вузов и школ. Он предложил ввести единые стандарты охраны, в том числе по оснащению учреждений видеонаблюдением и сигнализацией.

