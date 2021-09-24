Бастрыкин предложил усилить контроль за обеспечивающими безопасность вузов и школ ЧОПами

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Контроль за частными охранными предприятиями, которые обеспечивают безопасность вузов и школ, необходимо усилить. Об этом ТАСС рассказал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"Нужно усилить государственный контроль за работой ЧОПов, которые обеспечивают безопасность образовательных организаций. Также необходимо тщательнее проверять их готовность выполнять свои функции", – заявил Бастрыкин.

По мнению главы СК РФ, необходимо ввести единые стандарты охраны, в том числе по оснащению учреждений видеонаблюдением и сигнализацией.

Ранее сообщалось о трагедии в Пермском государственном университете. 20 сентября в вуз пришел вооруженный студент и открыл огонь. В результате погибли шесть человек. Следователи возбудили уголовное дело.