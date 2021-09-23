В Совфеде считают излишним внесение в УК статьи о пропаганде нападения на школы

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Внесение в Уголовный кодекс новой статьи, предусматривающей ответственность за пропаганду нападения на школы, может лишь усложнить ситуацию. Об этом заявил сенатор Александр Башкин РИА Новости.

Ранее Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для организаторов сообществ, которые пропагандируют насилие среди детей, нападение на учебные заведение и причинение вреда собственному здоровью. Уголовный кодекс РФ предложили дополнить статьей "Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению насилия в отношении граждан и (или) нанесения вреда собственному здоровью".

Однако Башкин считает, что такое деяние уже подпадает под статью о призывах к насилию.

"Излишнее правотворчество только усложнит ситуацию. Уже есть соответствующие составы преступлений, ими и надо пользоваться", – заключил сенатор.

Ранее сообщалось, что студент Пермского государственного университета открыл огонь в вузе. В результате погибли шесть человек, а 43 получили различные травмы.

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