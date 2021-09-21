Студент, устроивший стрельбу в пермском вузе, не смог объяснить, зачем это сделал. Об этом рассказал обезвредивший молодого человека сотрудник ДПС Константин Калинин. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале "МВД Медиа".

По словам полицейского, после выстрела злоумышленник упал, тогда он подбежал к нему, зафиксировал руки, отобрал ружье, нож и снял с него патронташ, все это отбросил в сторону.

"Я его спросил, для чего он это сделал, он мне не ответил. Попросил снять маску, так как ему душно. И я спросил, как его зовут, он назвался мне", – сказал Калинин.

Трагедия произошла утром 20 сентября в Пермском государственном университете. Неизвестный вошел на территорию вуза и открыл стрельбу. В результате 6 человек погибли, еще 24 пострадали.

Позже нападавший был задержан. Им оказался один из студентов юридического факультета ПГНИУ. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. Его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.