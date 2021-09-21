Экс-министр образования РФ оценил действия профессора, читавшего лекцию во время стрельбы

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Бывший министр образования РФ Владимир Филиппов раскритиковал действия профессора Пермского университета Олега Сыромятникова, который читал лекцию во время стрельбы в вузе. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, преподаватель должен был прервать занятие и позаботиться о безопасности студентов.

"Другое дело, что можно было не выходить из аудитории, нужно было оценивать ситуацию, но то, что занятие нужно было прекратить и думать о том, остаться ли в аудитории, прыгать ли в окна или что-то еще предпринимать, это то, что точно должно было быть в инструктаже преподавателей", – сказал Филиппов.

Он отметил, что в российских вузах просто не готовы к таким ситуациям. Студенты и преподаватели знают все про эвакуацию при пожаре, но не знают, как действовать в ситуациях, подобных произошедшему.

"Нам надо не стесняться, а обязательно выработать рекомендации и провести обучение всех преподавателей, как действовать в такой ситуации", – заключил Филиппов.

В пресс-службе университета рассказали, что Следственный комитет РФ даст оценку действиям преподавателя. Отмечается, что во время стрельбы в целях безопасности он запер аудиторию изнутри.

"Окончательная оценка произошедшего будет дана по итогам внутренней служебной проверки и работы Следственного комитета РФ. Информация о результате проверки появится позднее", – говорится в сообщении.

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете студент начал стрелять по окружающим из охотничьего гладкоствольного ружья. Погибли шесть человек, еще 24 пострадали. Нападавшего удалось обезвредить, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

В момент стрельбы профессор кафедры русского языка и стилистики Сыромятников отказался заканчивать занятие. По словам студентов, лектор был недоволен тем, что его прервала вбежавшая в аудиторию мать одной из учащихся. Также преподаватель проигнорировал попытки зачитать сообщения о происходящем в вузе, говорят очевидцы. Лекцию прервал ОМОН, который начал эвакуацию.

Позже Сыромятников объяснил, что его действия были продиктованы указанием декана. По его словам, он закрыл изнутри металлическую дверь аудитории, которую невозможно пробить выстрелом. В пресс-службе вуза отметили, что это действие было самым необходимым в данной ситуации.

