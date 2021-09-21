В Москву доставлены семь пострадавших в результате стрельбы в пермском университете

Московские больницы приняли пострадавших во время стрельбы в Перми. Семерых тяжело раненых доставил борт МЧС.

Как говорят медики, полет пациенты перенесли хорошо. А власти Пермского края заявили, что готовы помочь родным и обеспечат им проживание в столице, если те захотят быть рядом.

Трагедия произошла утром 20 сентября в Пермском государственном университете. Неизвестный вошел на территорию вуза и открыл стрельбу. В результате шесть человек погибли, еще 24 пострадали.

Позже нападавший был задержан. Им оказался один из студентов юридического факультета ПГНИУ. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. Его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.