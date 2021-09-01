МЧС предупредило о высокой вероятности мощного извержения вулкана на Камчатке

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В ближайшие пять дней на Камчатке может произойти мощное извержение вулкана Шивелуч. Об этом со ссылкой на ученых Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"Извержение может сопровождаться подъемом пепловых вулканических облаков до 18 километров над уровнем моря, что представляет опасность для авиации, а также протяженными раскаленными пирокластическими потоками, представляющими угрозу здоровью и жизни находящихся поблизости людей", – говорится в сообщении.
По данным спасателей, пепел может выпасть на территории пяти районов – Усть-Камчатского, Быстринского, Мильковского, Карагинского и Тигильского. Спасатели просят жителей и туристов воздержаться от поездок в окрестности к вулкану.
По словам сотрудника института вулканологии Юрия Демянчука, последнее серьезное извержение вулкана с излиянием лавы происходило в 2019 году. Об этом сообщает РИА Новости.
"Это не очень редкое явление, последнее было в 2019 году, однако очень опасное", – сказал он.
Ранее сообщалось, что вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, выбросил столб пепла высотой почти 4 километра. Шлейф растянулся на 10 километров.
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