На Курильских островах вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой почти 4 км

Вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, выбросил столб пепла высотой почти 4 километра. Это сильно напугало жителей Северо-Курильска. Город находится недалеко от проснувшейся горы.

Но неприятных осадков не случилось – шлейф пепла растянулся на 10 километров в другую сторону от города.

Тем не менее установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность, и вероятность извержения высокая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.