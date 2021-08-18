В МЧС РФ назвали главную причину лесных пожаров в Якутии

Фото: Авиалесоохрана РФ/ТАСС

Лесные пожары в Якутии вызваны человеческим фактором, заявил первый замглавы МЧС России Александр Чуприян.

"Главная причина – это все-таки человеческий фактор. Это безалаберность, безответственность, а иногда просто наплевательское отношение к собственной земле", – сказал Чуприян в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Ранее полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в республику поручил "Роскосмосу" подготовить доклад о текущей ситуации с лесными пожарами в Якутии.

Вице-премьер отметил, что пожары вышли за пределы республики как по распространению дыма, так и общественному резонансу, став проблемой федерального масштаба.

14 августа Путин заявил о необходимости быстро оценить ущерб от природных пожаров в регионах России. Глава государства призвал принять меры по восстановлению жилых домов, помещений и социально значимых объектов.

