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Происшествия

12:01

В МЧС РФ назвали главную причину лесных пожаров в Якутии

происшествия регионы

Фото: Авиалесоохрана РФ/ТАСС

Лесные пожары в Якутии вызваны человеческим фактором, заявил первый замглавы МЧС России Александр Чуприян.

"Главная причина – это все-таки человеческий фактор. Это безалаберность, безответственность, а иногда просто наплевательское отношение к собственной земле", – сказал Чуприян в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Ранее полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в республику поручил "Роскосмосу" подготовить доклад о текущей ситуации с лесными пожарами в Якутии.

Вице-премьер отметил, что пожары вышли за пределы республики как по распространению дыма, так и общественному резонансу, став проблемой федерального масштаба.

14 августа Путин заявил о необходимости быстро оценить ущерб от природных пожаров в регионах России. Глава государства призвал принять меры по восстановлению жилых домов, помещений и социально значимых объектов.

В Якутии, благодаря работе спецсамолета авиалесоохраны, начались осадки

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