Путин поручил обеспечить отдых детей из охваченной пожарами Якутии в детских лагерях

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить отдых детей из охваченной пожарами Якутии в детских лагерях. Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с правительством Республики Саха (Якутия) обеспечить направление на отдых в летние лагеря "Орленок" и "Океан" детей, проживающих в селе Бэс-Кюель Горного улуса Республики Саха (Якутия)", – говорится в сообщении.
Как уточняется, поручение должно быть исполнено до 20 августа.
14 августа Путин заявил о необходимости быстро оценить ущерб от природных пожаров в регионах России. Глава государства призвал принять планы по восстановлению жилых домов, помещений и социально значимых объектов.
Он отметил, что масштаб и характер природных бедствий в некоторых регионах РФ носит беспрецедентный характер. Президент также призвал избегать бюрократии при подтверждении гражданами права на выплаты после ЧС.
С 1 июля в Якутии ввели режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.
В Якутии, благодаря работе спецсамолета авиалесоохраны, начались осадки
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