Путин поручил обеспечить отдых детей из охваченной пожарами Якутии в детских лагерях

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить отдых детей из охваченной пожарами Якутии в детских лагерях. Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с правительством Республики Саха (Якутия) обеспечить направление на отдых в летние лагеря "Орленок" и "Океан" детей, проживающих в селе Бэс-Кюель Горного улуса Республики Саха (Якутия)", – говорится в сообщении.

Как уточняется, поручение должно быть исполнено до 20 августа.

14 августа Путин заявил о необходимости быстро оценить ущерб от природных пожаров в регионах России. Глава государства призвал принять планы по восстановлению жилых домов, помещений и социально значимых объектов.

Он отметил, что масштаб и характер природных бедствий в некоторых регионах РФ носит беспрецедентный характер. Президент также призвал избегать бюрократии при подтверждении гражданами права на выплаты после ЧС.

С 1 июля в Якутии ввели режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.