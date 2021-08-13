Эксперт рассказал, сможет ли смог от лесных пожаров в Якутии добраться до Москвы

Доктор геолого-минералогических наук Владимир Сывороткин рассказал, сможет ли якутский смог от лесных пожаров добраться до Москвы.

"Думаю, что в ближайшее время этот дым до нас дойти не может. Разница давления в нашу пользу, поэтому никак", – сказал Сывороткин.

Общая площадь пожаров в Якутии, по официальным данным, уже превысила 4 миллиона гектаров. 13 августа объявили в Якутии нерабочим из-за ядовитого дыма. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.