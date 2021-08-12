Криминалист рассказал, как изменится наказание для беглецов из ИВС в Истре

16:20
Фото: МВД РФ
Криминалист Михаил Игнатов рассказал Москве 24, какое наказание может грозить задержанным, сбежавшим из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре.
Ранее стало известно, что полиция поймала первых двух заключенных, сбежавших из ИВС в Истре. Ими оказались 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану, которые укрывались на съемной квартире в Подольске. Они уже признали свою вину. Вместе с ними были задержаны двое арендаторов – мужчина и женщина.
На следующий день третий подозреваемый, объявленный в розыск, – Николай Тетеря – явился в полицию городского округа Истра.
По словам Игнатова, все задержанным заключенным грозит дополнительное наказание за побег – до 5 лет лишения свободы.
"Это отдельный срок и отдельная статья к тому, что они совершили до этого. Для третьего, который сам пришел в полицию, это обстоятельство смягчит наказание, но не освободит от ответственности. Это будет учтено на суде: кому-то дадут пять, а кому-то три или два года, может быть, как раз третьему", – объяснил эксперт.
Кроме того, криминалист считает, что всех задержанных будут усиленно допрашивать, чтобы получить зацепки о месте нахождения остальных сбежавших.
Юрист Василий Воробьев добавил, что если задержанные самовольно раскроют место нахождение остальных подозреваемых, то им могут сократить возможный срок наказания.
"Если никаких дополнительных правонарушений они не совершали за время побега, то им будет грозить наказание только за побег. Это будет дополнительная квалификация", – подчеркнул он.
Ночью 6 августа из ИВС в Истре сбежали пятеро заключенных. Вместе с Александрм Мавриди, которого обвиняют в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова, ушли в бега Александр Бутнару, Иван Цуркану, Николай Тетеря и Денис Грозаву.
По предварительным данным, в одной из камер не закрыли окно для передачи еды. В результате чего заключенным удалось раскрутить болты на двери, пройти через весь изолятор и сбить замок на воротах.
Следователи полагают, что помогли осуществить побег двое сотрудников изолятора. Один из них умышленно отключил внутренние видеокамеры, а затем они покинули дежурный пост, оставив его без личного наблюдения, не закрыли "кормушки" в камерах для передачи продуктов и легли спать. Работников ИВС уже арестовали.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении оставшихся сбежавших, просят сообщить об этом по телефонам 8 (495) 609-49-52, 8 (495) 609-49-53.
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