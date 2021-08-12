Опубликовано видео задержания беглецов из изолятора в Истре

Видео: youtube/МВД Медиа

МВД опубликовало видео задержания беглецов из изолятора в подмосковной Истре.

На кадрах видно, как мужчин выводят из квартиры. Розыск остальных беглецов продолжается. Ранее задержанные признали вину в совершенном преступлении.

Накануне полиция задержала первых двух сбежавших заключенных из изолятора временного содержания в Истре. Ими оказались 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану. Они укрывались на съемной квартире в Подольске. Вместе с ними по подозрению в укрывательстве были задержаны двое арендаторов – мужчина и женщина.

На следующий день в Подольске был задержан третий из пяти сбежавших. Его личность не раскрывается.

Ночью 6 августа из ИВС в Истре сбежали пятеро заключенных. По предварительным данным, в одной из камер не закрыли окно для передачи еды. В результате им удалось раскрутить болты на двери, пройти через весь изолятор и сбить замок на воротах.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении сбежавших, просят сообщить об этом по телефонам 8 (495) 609-49-52 и 8 (495) 609-49-53.