Третьего сбежавшего из ИВС в Истре задержали в Подмосковье

Фото: СК РФ

В Подмосковье задержали третьего из пятерых сбежавших из изолятора временного содержания в Истре. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

"Еще один участник побега сегодня явился в полицию городского округа Истра. Розыск остальных беглецов продолжается", – сказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Личность задержанного не сообщается, однако источник агентства в правоохранительных органах отметил, что это не Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве в 2020 году хозяина "Мясной империи" Владимира Маругова, а также лишении свободы столичного адвоката Алексея Завгороднего.

Накануне полиция задержала первых двух сбежавших заключенных. Ими оказались 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану. Они укрывались на съемной квартире в Подольске. Вместе с бежавшими заключенными в квартире находились двое арендаторов – мужчина и женщина. Их подозревают в пособничестве побегу путем предоставления укрытия.

Ночью 6 августа из ИВС в Истре сбежали пятеро заключенных. По предварительным данным, в одной из камер не закрыли окно для передачи еды. В результате им удалось раскрутить болты на двери, пройти через весь изолятор и сбить замок на воротах.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении сбежавших, просят сообщить об этом по телефонам 8 (495) 609-49-52, 8 (495) 609-49-53.

