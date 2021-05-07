В Москве на Чистых прудах мужчина залез в воду

В центре Москвы отдыхающие уже успели открыть купальный сезон. На Чистых прудах мужчина решил охладиться и залез в воду.

При этом купаться на Чистых прудах запрещено, там стоят соответствующее указатели. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.