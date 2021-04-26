Риелтор рассказала, остались ли в Подмосковье свободные дома на майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Риелтор Алина Степанова рассказала Москве 24, остались ли в Подмосковье свободные дома для посуточной аренды на майские праздники. Она также объяснила, на что стоит обратить внимание во время съема жилья, а о каких вещах можно не беспокоиться.
Ранее стало известно, что цены на посуточную аренду загородной недвижимости в России выросли на 20% после продления майских праздников с 1 по 10 мая.
"Снять дом или коттедж в Подмосковье возможность есть всегда. Предложений очень много. И никакого особенного ажиотажа в этом году нет и не ожидается, количество запросов не увеличилось. И конкретно на праздники снять дом посуточно сейчас несложно. Достаточно изучить ассортимент на различных агрегаторах", – заявила Степанова.
Риелтор объяснила это тем, что за время пандемии москвичи устали сидеть дома или на загородных участках и при любой возможности стараются сменить обстановку.
Что касается стоимости посуточной аренды на указанный период, риелтор подтвердила, что цены уже выросли – по ее словам, примерно в два раза.
"Всегда перед такими событиями в два раза поднимается цена, потому что, понятное дело, для хозяев ожидать сейчас повышенного спроса – это нормально", – заявила Степанова.
Риелтор также рассказала, на что стоит обратить внимание в первую очередь при выборе дома для посуточной аренды.
"Важно выбирать не только глазами, но и головой. Убедитесь, что дом подходит вам функционально, то есть достаточно ли спальных мест, если вы приехали компанией, огорожена ли территория участка, в случае если вы приехали с ребенком", – рассказала эксперт.
А вот отсутствию договора Степанова рекомендовала не придавать особого значения. Практика полноценного договора на посуточную аренду пока еще не распространена в России.
"Как правило, только деньги отдают под расписку. А остальное – на словах. Полноценные договоры на посуточную аренду у нас редкость", – отметила специалист.
Ранее специалисты из сферы недвижимости рассказали, что спрос на частные дома в Подмосковье за год вырос в полтора раза. Обзор рынка провела одна из риелторских компаний.
Специалисты также отметили самые востребованные типы объектов. Больше всего покупателей привлекают дома с ремонтом и мебелью "под ключ", а также земельные участки в зоне до 30 километров от МКАД. Всплеск спроса объясняют сочетанием сразу нескольких факторов – это и противовирусные ограничения, и закрытие границ.
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