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Общество

22 апреля, 18:47

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Экономист оценил призыв миллиардера отказаться от ипотеки

Совет от миллиардера. Стоит ли россиянам отказаться от ипотеки
экономика недвижимость общество

Россиян призвали отказаться от ипотеки. Совет не брать кредиты на недвижимость дал предприниматель из списка Forbes Игорь Рыбаков. Разбираемся, как бизнесмен с миллиардным состоянием аргументирует свою позицию, а также стоит ли к ней прислушиваться.

Предприниматель Игорь Рыбаков Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

"Петля на шее"

Миллиардер Рыбаков в ролике на своем YouTube-канале назвал ипотеку "глупостью". Он призвал зрителей навсегда отказаться от любых займов. Бизнесмен заявил, что многие сейчас покупают квартиры из-за большого количества "заманух" от банков и рекламы со стороны застройщиков. При этом, по словам Рыбакова, в рекламных кампаниях не упоминаются люди, потерявшие деньги на ипотеке.

"Нет никакой квартиры. Все, что у тебя есть, – это долг перед банком под плавающую ставку", – уверен предприниматель.

Рыбаков подчеркнул, что на рынке недвижимости банки и застройщики являются "профессиональными игроками". По его словам, они всегда способны обезопасить свои деньги от рисков. Прошелся Рыбаков и по оформлению договоров. Он сказал, что в них банки оставляют за собой право менять процентную ставку даже в тех случаях, когда часть кредита уже выплачена.

Вы берете себе петлю на шею.
Игорь Рыбаков
предприниматель

Ранее аналогичные заявления на своем канале Рыбаков уже делал в феврале 2021 года. Тогда он сказал, что переплата по ипотеке составляет несколько квартир. Взявшие жилье в кредит "посадили себя в добровольное рабство", заявлял предприниматель.

Состояние 48-летнего бизнесмена, который является сооснователем "Рыбаков Фонда" и совладельцем корпорации "Технониколь", оценивается в 1,3 миллиарда долларов. По итогам 2020 года он занял 96-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ипотеку – в утиль?

Доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов в беседе с Москвой 24 заявил, что отказаться от ипотеки в современных условиях нереально.

В условиях рыночной экономики других способов и инструментов приобретения жилья, кроме ипотеки, никто не придумал.
Лазарь Бадалов
доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ

"Жилье – это долгосрочный продукт, один из самых дорогостоящих в нашей жизни. Если мы берем любую другую страну с рыночной экономикой, ничего другого, кроме ипотечного кредитования, там нет. Конечно, можно накопить и приобрести. Но тогда уровень дохода должен быть очень высоким", – подчеркнул Бадалов.

Крайне рискованно вместо ипотеки всю жизнь снимать жилье в аренду, продолжает специалист. По его словам, при потере работы или внезапных проблемах со здоровьем человек без своей квартиры может остаться на улице.

Также эксперт считает, что в нынешних реалиях невозможен отказ от ипотеки в пользу советской системы предоставления квартир предприятиями, на которых трудились граждане. Похожий опыт сейчас работает в Японии, где своих сотрудников жильем обеспечивают корпорации.

"Тогда корпорация должна стать для нас микрогосударством. Да, мы будем чувствовать себя полностью защищенными. Начиная с того, что корпорация обеспечивает детей сотрудника детским садом и школой, и заканчивая предоставлением жилья и выплатой пенсии. Сильно сомневаюсь, что наш бизнес будет брать на себя такие социальные обязательства. Да и организаций, которые это выдержат, в России мало", – сказал экономист.

С учетом этого отказываться от ипотеки не стоит, полагает Бадалов. Вместо этого необходимо развивать ипотечный продукт, чтобы он становился более надежным и доступным для россиян, резюмировал специалист.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в разговоре с Москвой 24 также раскритиковала призывы миллиардера Рыбакова. Глупостью она считает разговоры об отказе от ипотеки.

Предлагаю снисходительно относиться к подобным высказываниям. Если миллиардер может позволить себе купить квартиру сразу, то не надо мерить всех остальных граждан страны по себе.
Ирина Радченко
президент Международной академии ипотеки и недвижимости

По словам Радченко, ипотечный рынок в России уже достаточно развит. Квартиры в кредит занимают большую часть продаж, особенно в экономклассе.

"До 70% сделок в новостройках экономкласса заключаются с использованием ипотеки. В бизнес-классе – до 50%, в элитном – 20%. Поэтому при отказе от ипотеки в элитном классе, скорее всего, ничего не произойдет. В бизнес-классе продажи встанут, а в экономе просто рухнут. Так что, если ипотеки не будет, строителям придется несладко", – считает собеседница Москвы 24.

Отказ от ипотеки способен нанести серьезный вред и банковской системе, продолжает эксперт. С учетом выданных кредитов на недвижимость на триллионы рублей банки без этих денег разорятся.

Радченко скептически отнеслась и к словам Рыбакова о "долге перед банком под плавающую ставку" вместо квартиры. Это не так, потому что при оформлении ипотеки заемщик имеет право оформить недвижимость в собственность, указала она. Кроме того, по нынешним ставкам переплата по кредиту не составляет "несколько квартир". Сейчас переплата равна примерно половине стоимости жилья, резюмировала специалист.

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