Экономист оценил призыв миллиардера отказаться от ипотеки

Россиян призвали отказаться от ипотеки. Совет не брать кредиты на недвижимость дал предприниматель из списка Forbes Игорь Рыбаков. Разбираемся, как бизнесмен с миллиардным состоянием аргументирует свою позицию, а также стоит ли к ней прислушиваться.



Предприниматель Игорь Рыбаков Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

"Петля на шее"

Миллиардер Рыбаков в ролике на своем YouTube-канале назвал ипотеку "глупостью". Он призвал зрителей навсегда отказаться от любых займов. Бизнесмен заявил, что многие сейчас покупают квартиры из-за большого количества "заманух" от банков и рекламы со стороны застройщиков. При этом, по словам Рыбакова, в рекламных кампаниях не упоминаются люди, потерявшие деньги на ипотеке.

"Нет никакой квартиры. Все, что у тебя есть, – это долг перед банком под плавающую ставку", – уверен предприниматель.

Рыбаков подчеркнул, что на рынке недвижимости банки и застройщики являются "профессиональными игроками". По его словам, они всегда способны обезопасить свои деньги от рисков. Прошелся Рыбаков и по оформлению договоров. Он сказал, что в них банки оставляют за собой право менять процентную ставку даже в тех случаях, когда часть кредита уже выплачена.





Игорь Рыбаков предприниматель Вы берете себе петлю на шею.

Ранее аналогичные заявления на своем канале Рыбаков уже делал в феврале 2021 года. Тогда он сказал, что переплата по ипотеке составляет несколько квартир. Взявшие жилье в кредит "посадили себя в добровольное рабство", заявлял предприниматель.

Состояние 48-летнего бизнесмена, который является сооснователем "Рыбаков Фонда" и совладельцем корпорации "Технониколь", оценивается в 1,3 миллиарда долларов. По итогам 2020 года он занял 96-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ипотеку – в утиль?

Доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов в беседе с Москвой 24 заявил, что отказаться от ипотеки в современных условиях нереально.





Лазарь Бадалов доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ В условиях рыночной экономики других способов и инструментов приобретения жилья, кроме ипотеки, никто не придумал.

"Жилье – это долгосрочный продукт, один из самых дорогостоящих в нашей жизни. Если мы берем любую другую страну с рыночной экономикой, ничего другого, кроме ипотечного кредитования, там нет. Конечно, можно накопить и приобрести. Но тогда уровень дохода должен быть очень высоким", – подчеркнул Бадалов.

Крайне рискованно вместо ипотеки всю жизнь снимать жилье в аренду, продолжает специалист. По его словам, при потере работы или внезапных проблемах со здоровьем человек без своей квартиры может остаться на улице.

Также эксперт считает, что в нынешних реалиях невозможен отказ от ипотеки в пользу советской системы предоставления квартир предприятиями, на которых трудились граждане. Похожий опыт сейчас работает в Японии, где своих сотрудников жильем обеспечивают корпорации.

"Тогда корпорация должна стать для нас микрогосударством. Да, мы будем чувствовать себя полностью защищенными. Начиная с того, что корпорация обеспечивает детей сотрудника детским садом и школой, и заканчивая предоставлением жилья и выплатой пенсии. Сильно сомневаюсь, что наш бизнес будет брать на себя такие социальные обязательства. Да и организаций, которые это выдержат, в России мало", – сказал экономист.

С учетом этого отказываться от ипотеки не стоит, полагает Бадалов. Вместо этого необходимо развивать ипотечный продукт, чтобы он становился более надежным и доступным для россиян, резюмировал специалист.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в разговоре с Москвой 24 также раскритиковала призывы миллиардера Рыбакова. Глупостью она считает разговоры об отказе от ипотеки.





Ирина Радченко президент Международной академии ипотеки и недвижимости Предлагаю снисходительно относиться к подобным высказываниям. Если миллиардер может позволить себе купить квартиру сразу, то не надо мерить всех остальных граждан страны по себе.

По словам Радченко, ипотечный рынок в России уже достаточно развит. Квартиры в кредит занимают большую часть продаж, особенно в экономклассе.

"До 70% сделок в новостройках экономкласса заключаются с использованием ипотеки. В бизнес-классе – до 50%, в элитном – 20%. Поэтому при отказе от ипотеки в элитном классе, скорее всего, ничего не произойдет. В бизнес-классе продажи встанут, а в экономе просто рухнут. Так что, если ипотеки не будет, строителям придется несладко", – считает собеседница Москвы 24.

Отказ от ипотеки способен нанести серьезный вред и банковской системе, продолжает эксперт. С учетом выданных кредитов на недвижимость на триллионы рублей банки без этих денег разорятся.

Радченко скептически отнеслась и к словам Рыбакова о "долге перед банком под плавающую ставку" вместо квартиры. Это не так, потому что при оформлении ипотеки заемщик имеет право оформить недвижимость в собственность, указала она. Кроме того, по нынешним ставкам переплата по кредиту не составляет "несколько квартир". Сейчас переплата равна примерно половине стоимости жилья, резюмировала специалист.