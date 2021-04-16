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Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил создать штаб по анализу роста цен на жилье. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ.

В штаб войдут представители Минстроя, ФАС и "Главгосэкспертизы".

Ранее сообщалось, что ФАС проведет проверку обоснованности роста цен на жилье в РФ.

До этого Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) провести анализ ситуации со значительным повышением стоимости жилья в России.



Глава государства отметил, что в среднем цены на жилую недвижимость в России выросли на 12%, а в некоторых регионах этот показатель достиг 30%. Он согласился, что основным способом решения проблемы является создание дополнительного предложения на рынке.