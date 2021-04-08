ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверку обоснованности роста цен на жилье в РФ в соответствии с поручением Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В соответствии с поручением президента России Владимира Путина ФАС России проверит обоснованность роста цен на жилье на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) провести анализ ситуации со значительным повышением стоимости жилья в России.



Глава государства отметил, что в среднем цены на жилую недвижимость в России выросли на 12%, а в некоторых регионах этот показатель достиг 30%. Он согласился, что основным способом решения проблемы является создание дополнительного предложения на рынке.