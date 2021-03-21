Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге начали резко дорожать

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Стоимость квартир в Москве и Санкт-Петербурге стала резко расти после стагнации первых месяцев текущего года, сообщает издание "Коммерсант".

По данным аналитического центра ЦИАН, за последние месяц цены на жилье в столице поднялись на 6%, а в Санкт-Петербурге – на 8%. Для сравнения, средняя стоимость квартир в 16 крупнейших российских городах за это время выросла лишь на 2,6%, а за год – на 19,8%. Эксперты отмечают, что такое серьезное подорожание в Санкт-Петербурге может быть вызвано началом продаж в нескольких дорогостоящих проектах.

Аналитики сервиса "Авито Недвижимость", в свою очередь, говорят о росте стоимости жилья в городах на 28% по сравнению с мартом прошлого года, а руководитель департамента консалтинга и аналитики "Азбуки жилья" Ярослав Дарусенков оценивает рост стоимость в Москве за последний месяц в 10,8%. Он полагает, что подорожание обусловлено повышением спроса в связи с программой льготной ипотеки.

Как отметила управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая, главным фактором повышения стоимости квартир является дефицит предложения на рынке. Кроме того, оно обусловлено подорожанием строительных материалов и увеличением себестоимости труда из-за нехватки рабочих на стройках.

По мнению экспертов, дальнейшее развитие ситуации на рынке жилья будет продиктовано реакцией покупателей на нынешнюю индексацию.

Ранее риелторы рассказали об опасности покупки слишком дешевого жилья в Москве. Они также дали несколько советов о том, как избежать нежелательных последствий.