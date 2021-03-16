Названы регионы России с самыми низкими ценами на жилье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ингушетия, Владимирская и Курганская области возглавляют рейтинг российских регионов с самыми низкими ценами на вторичном рынке жилья. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

По данным банка, минимальная стоимость квартир в Ингушетии составляет 1 миллион рублей, во Владимире и Кургане – 1,7 миллиона. Также в список попали Псковская, Брянская, Саратовская, Челябинская области, Кабардино-Балкария, Марий Эл и Калмыкия, где цены на квартиру начинаются от 1,77–1,88 миллиона рублей.

Наиболее доступное жилье в новостройках, по данным аналитиков, можно приобрести в Курганской, Оренбургской и Ивановской областях – стоимость новой квартиры в этих регионах начинается от 1,73 миллиона рублей.

Отмечается, что при расчете банк рассматривал квартиру площадью 45 "квадратов" в соответствии с ценой за квадратный метр по данным платформы "Домклик" за 2020 год.

Ранее сообщалось, что в продлении программы льготной ипотеки больше всего нуждаются Архангельская, Астраханская, Омская, Челябинская, Саратовская и Тамбовская области, а также Северная Осетия, Бурятия и Алтай. По оценкам экспертов, в этих регионах "буксуют" программы по расселению ветхого и аварийного жилья.