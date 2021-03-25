Власти Москвы прокомментировали рост цен на жилье из-за открытия новых станций метро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Расширение столичного метро и ввод новых станций всегда стимулировали развитие рынка жилой и коммерческой недвижимости в Москве, заявил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что власти знают о росте спроса на покупку и аренду недвижимости в районах Рязанском, Нижегородском и Лефортово, где в прошлом году открыли участок Некрасовской линии метро.

"Мы неоднократно подчеркивали, что каждый рубль городских средств, вложенный в транспортную инфраструктуру, дает не менее трех рублей частных инвестиций. Транспортная доступность всегда была одним из ключевых факторов, определяющих спрос на рынке недвижимости Москвы", – сказал Бочкарев.

Он добавил, что ввод новых станций метро, МЦД и МЦК положительно сказывается на развитии прилегающих территорий, что хорошо видно на примере района Хорошёво-Мнёвники.

Заммэра напомнил о проектировании Рублево-Архангельской линии, которая обеспечит обслуживание Северо-Западного округа столицы с населением более миллиона человек, а также Бирюлевской линии, которая пройдет в районах, где пока нет метрополитена, – в Курьянове, Печатниках, Западном и Восточном Бирюлеве.

Бочкарев добавил, что всего в 2021 году должны открыть 11 станций БКЛ. Таким образом, Большое кольцо будет готово на 70%.

Ранее сообщалось о резком подорожании квартир в Москве и Санкт-Петербурге. Эксперты связали это с дефицитом предложений на рынке и программой льготной ипотеки.

