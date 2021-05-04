Названа страна с большим количеством мутаций COVID-19

Фото: AP/Eraldo Peres

Профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес заявил, что страна превращается в гигантскую "лабораторию" по выведению новых штаммов коронавируса.

По его словам, это связано с тем, что пандемия в Бразилии остается вне контроля властей. Неделю назад в стране обнаружили еще три новых штамма вируса SARS-CoV-2, в том числе южноафриканского и амазонского вариантов.

"У нас сложился "идеальный шторм", поскольку наряду с высоким уровнем инфицирования не существует санитарного контроля", – сказал специалист РИА Новости.

Альвес отметил, что уже известный список штаммов – "лишь вершина айсберга". Профессор полагает, что мутаций намного больше. Он также обратил внимание на особую опасность амазонского штамма (P.1).

После его выявления Бразилия переживает "откат сценария" – в группу риска начинают входить более молодые люди, в том числе беременные женщины, добавил эксперт.

Кроме того, ученый сообщил, что контакты вируса с вакцинированными людьми создают биологическое давление, которое приводит к мутациям уже мутировавшего вируса. В итоге может возникнуть штаммов, пробивающий "щит антител".

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов ранее предупредил, что при путешествии за границу существует вероятность инфицирования новыми разновидностями коронавируса.