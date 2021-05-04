Названа страна с большим количеством мутаций COVID-19

00:37
Фото: AP/Eraldo Peres
Профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес заявил, что страна превращается в гигантскую "лабораторию" по выведению новых штаммов коронавируса.
По его словам, это связано с тем, что пандемия в Бразилии остается вне контроля властей. Неделю назад в стране обнаружили еще три новых штамма вируса SARS-CoV-2, в том числе южноафриканского и амазонского вариантов.
"У нас сложился "идеальный шторм", поскольку наряду с высоким уровнем инфицирования не существует санитарного контроля", – сказал специалист РИА Новости.
Альвес отметил, что уже известный список штаммов – "лишь вершина айсберга". Профессор полагает, что мутаций намного больше. Он также обратил внимание на особую опасность амазонского штамма (P.1).
После его выявления Бразилия переживает "откат сценария" – в группу риска начинают входить более молодые люди, в том числе беременные женщины, добавил эксперт.
Кроме того, ученый сообщил, что контакты вируса с вакцинированными людьми создают биологическое давление, которое приводит к мутациям уже мутировавшего вируса. В итоге может возникнуть штаммов, пробивающий "щит антител".
Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов ранее предупредил, что при путешествии за границу существует вероятность инфицирования новыми разновидностями коронавируса.
Заразность новых штаммов коронавируса может быть в 6 раз выше
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: