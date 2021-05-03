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Общество

06:25

В Роспотребнадзоре назвали сыпь симптомом тяжелого COVID-19 у детей

общество

Фото: depositphotos/prostooleh

Одышка, повышенная температура более трех дней и сыпь у детей могут свидетельствовать о коронавирусе, переходящем в тяжелую форму.

Об этом сообщил замдиректора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По словам специалиста, появление таких симптомов – повод для дополнительной диагностики, а именно рентгенографии.

"Изменения на ней могут быть также свидетельством о развитии осложнений, в том числе мультивоспалительного синдрома – тяжелого состояния, при котором поражается сразу несколько систем организма", – сказал Горелов РИА Новости.

Он уточнил, что сыпи может говорить о присоединении синдрома Кавасаки. В то же время насморк, вопреки стереотипам, не является симптомом, требующим повышенного внимания, хотя лечить его, безусловно, надо.

Эксперт заключил, что в большинстве случае коронавирус у детей протекает относительно легко. Анализ данных за год показывает, что тяжелое течение наблюдается лишь у 0,2 процента детей.

Синдром Кавасаки – это системный васкулит, то есть острое воспаление сосудов, поражающее в том числе и коронарные артерии. В основном встречается у детей до пяти лет и чаще у мальчиков.

Ученые Имперского колледжа Лондона ранее сообщили, что женщинам, у которых был подтвержден коронавирус, значительно чаще свойственны преждевременные роды.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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