В Роспотребнадзоре назвали сыпь симптомом тяжелого COVID-19 у детей

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Одышка, повышенная температура более трех дней и сыпь у детей могут свидетельствовать о коронавирусе, переходящем в тяжелую форму.
Об этом сообщил замдиректора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По словам специалиста, появление таких симптомов – повод для дополнительной диагностики, а именно рентгенографии.
"Изменения на ней могут быть также свидетельством о развитии осложнений, в том числе мультивоспалительного синдрома – тяжелого состояния, при котором поражается сразу несколько систем организма", – сказал Горелов РИА Новости.
Он уточнил, что сыпи может говорить о присоединении синдрома Кавасаки. В то же время насморк, вопреки стереотипам, не является симптомом, требующим повышенного внимания, хотя лечить его, безусловно, надо.
Эксперт заключил, что в большинстве случае коронавирус у детей протекает относительно легко. Анализ данных за год показывает, что тяжелое течение наблюдается лишь у 0,2 процента детей.
Синдром Кавасаки – это системный васкулит, то есть острое воспаление сосудов, поражающее в том числе и коронарные артерии. В основном встречается у детей до пяти лет и чаще у мальчиков.
Ученые Имперского колледжа Лондона ранее сообщили, что женщинам, у которых был подтвержден коронавирус, значительно чаще свойственны преждевременные роды.
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