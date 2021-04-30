Бразилия готова пересмотреть запрет импорта "Спутника V"

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Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) готово пересмотреть запрете ввоза в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Как заявил в обращении к населению и научному сообществу глава регулятора Антониу Барра Торрес, такое решение принято после получения новых данных от разработчика.

"В понедельник мы, к нашему великому сожалению, не могли одобрить импорт. Это временная картина. Она может измениться. Мы не закрываем двери", – сказал чиновник.

Ранее стало известно, что Anvisa не проводило собственных исследований "Спутника V", а его заключения были основаны на российской документации. После этого создатели вакцины заявили о намерении подать на агентство иск за распространение ложной информации.

С 17 по 23 апреля делегация бразильского регулятора находилась в России. После этого Anvisa не разрешило импорт и использование в стране вакцины, сославшись на анализ данных о вакцине. В частности, регулятор указал на присутствие в препарате" аденовируса.

При этом один из руководителей агентства Алекс Машаду Кампус заключил, что большинство стран, зарегистрировавших российскую вакцину, не обладает достаточным авторитетом в мире. Он также напомнил, что "Спутник V" не одобрен европейским и американским регуляторами.