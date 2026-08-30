Трое жителей Липецка заболели лихорадкой Западного Нила

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Три жителя Липецка заболели лихорадкой Западного Нила, сообщила пресс-служба Минздрава Липецкой области.

Двое пациентов находятся в областной инфекционной больнице, еще одна – в областной клинической больнице.

По данным управления Роспотребнадзора по региону, всего зарегистрированы три случая заболевания. Все больные отмечают укусы комаров. Эпидрасследование позволяет предположить формирование местных очагов лихорадки, связанное с наличием инфицированных источников и переносчиков, отметили в ведомстве.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко счел маловероятным завоз лихорадки Эбола в Россию. Даже если это произойдет, вирус не сможет распространиться из-за принимаемых мер по защите населения, подчеркнул он.

Тем не менее Онищенко призвал россиян осмысленно подходить к планированию поездок за рубеж: изучать ситуацию и консультироваться со специалистами.