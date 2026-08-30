Похороны короля Норвегии Харальда V пройдут 9 сентября

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Церемония прощания с королем Норвегии Харальдом V и похороны пройдут 9 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз королевского дома.

Прощание запланировано в Кафедральном соборе в Осло на 13:00 (12:00 по московскому времени). Дополнительная информация о процессии и ее участниках будет позднее.

Харальд V скончался 28 августа в больнице. Ему было 89 лет.

Незадолго до смерти его госпитализировали из-за инфекции и осложнений гемолитической анемии. Позже его состояние ухудшилось из-за бактериальной инфекции крови, вследствие чего он был вынужден проходить курс антибиотиков.

Престол занял 53-летний сын Харальда Хокон Магнус. Его официальное имя в качестве монарха – Хокон VIII.