"Москва с точки зрения": "таксист"

Жизнь московского таксиста кажется однообразной. Заказы, заторы, навигатор, ожидание, спешка, светофоры, пассажиры, перекрестки, кофе и новая смена... Но на самом деле быть таксистом в Москве весьма выгодно, весело и опасно одновременно.

Какова Москва с точки зрения таксиста? Сколько можно заработать в такси, и как таксовать не стоит? Можно ли проучить обнаглевшего пассажира, и что будет с рейтингом водителя? Почему таксисты стремятся в лужи и любят фиолетовый цвет? Об этом – в программе "Москва с точки зрения".