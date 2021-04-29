Апрель 2021 года в Москве может стать одним из самых дождливых в истории

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Апрель текущего года может стать одним из самых дождливых в истории наблюдений в Москве, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщает ТАСС.
"Можно говорить с уверенностью, что, по всей видимости, по количеству осадков апрель выйдет на третье или второе место. И с большой степенью вероятности примерно 25% того, что будет рекордно дождливым, снежно-дождливым, поскольку еще и снег выпадал", – заявил синоптик.
Вильфанд отметил, что пятница, 30 апреля, также обещает быть чрезвычайно дождливой. Именно последний день текущего месяца может определить его итоговое место в списке по количеству выпавших осадков.
"Впереди еще очень дождливый день – завтрашний. Дело в том, что через Москву будет проходить фронтальный раздел, холодный фронт пройдет, обострение фронта приведет к осадкам", – пояснил специалист.
По данным Росгидромета, 30 апреля в Москве выпадет половина месячной нормы осадков. В общей сложности на город выльется 22 миллиметра осадков при общей норме на апрель 44 миллиметра.
Кроме того, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей столичного региона об аномальных осадках в майские праздники. В первые дни мая в столице будет холодно, ветрено и очень дождливо, а 3 мая выпадет рекордное количество осадков.
Апрель в столице может побить все рекорды по осадкам
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