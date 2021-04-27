Синоптик предупредил об аномальных осадках в Москве в майские праздники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В первые дни мая в столице будет холодно, ветрено и очень дождливо. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он отметил, что, согласно прогнозу, 3 мая выпадет аномальное количество осадков.
"1 мая будет лить, 2 мая – солнце, 3 мая зальет с невероятными аномальными дождями. Погода будет очень неустойчивая, холодная, ветреная", – сообщил Тишковец.
Тем, кто планирует отдых на природе, синоптик порекомендовал выбрать дни ближе к 9 мая, но все же не забывать про зонты и теплые вещи.
"А если погреться – то на юг: на юге холод заканчивается, 20–25 градусов тепла в Крыму, Краснодарском крае", – заключил специалист.
Ранее синоптики предупредили москвичей, что снег будет периодически накрывать регион до конца апреля. Такое ухудшение погодных условий связано с активным атлантическим циклоном и очередной фронтальной волной с запада.
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