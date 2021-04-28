На Москву обрушился ливень с градом

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

На некоторые районы Москвы обрушился ливень с градом.

Данные сервиса "Яндекс.Погода" говорят о том, что сильные осадки накрыли практически всю столицу. При этом, по прогнозам синоптиков, сильный дождь может закончиться в течение 30 минут.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что в первые пять дней мая в Москве может выпасть до 70% месячной нормы осадков.

Также научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказывал, что в начале майских праздников жителей России ждет прохладная погода. Он подчеркнул, что до конца апреля погода будет не очень комфортной, а температура на 2–3 градуса будет ниже нормы.

