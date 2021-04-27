Половина месячной нормы осадков выпадет в столице 30 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В пятницу, 30 апреля, в Москве выпадет половина месячной нормы осадков, предупреждает Росгидромет.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 27 апреля, в столице выпадет до 6 миллиметров осадков, после чего дожди утихнут до пятницы.

30 апреля в городе выпадет 22 миллиметра осадков при общей норме на апрель 44 миллиметра.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что до конца недели в Москве и Подмосковье сохранится дождливая погода с температурой до 10–12 градусов тепла. По ее словам, не исключено, что в среду в столице может выпасть рекордное количество осадков для данного дня.

Кроме того, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей столичного региона об аномальных осадках в майские праздники. В первые дни мая в столице будет холодно, ветрено и очень дождливо, а 3 мая выпадет рекордное количество осадков.