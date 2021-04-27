Половина месячной нормы осадков выпадет в столице 30 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В пятницу, 30 апреля, в Москве выпадет половина месячной нормы осадков, предупреждает Росгидромет.
По прогнозам синоптиков, во вторник, 27 апреля, в столице выпадет до 6 миллиметров осадков, после чего дожди утихнут до пятницы.
30 апреля в городе выпадет 22 миллиметра осадков при общей норме на апрель 44 миллиметра.
Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что до конца недели в Москве и Подмосковье сохранится дождливая погода с температурой до 10–12 градусов тепла. По ее словам, не исключено, что в среду в столице может выпасть рекордное количество осадков для данного дня.
Кроме того, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей столичного региона об аномальных осадках в майские праздники. В первые дни мая в столице будет холодно, ветрено и очень дождливо, а 3 мая выпадет рекордное количество осадков.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: