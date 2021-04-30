Московский зоопарк переходит на летний режим работы

Фото: Москва 24/Никита Симонов
С 1 мая Московский зоопарк перейдет на летний режим работы – посмотреть на животных можно будет с 07:30 до 22:00. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.
"Теперь мы без преувеличения можем сказать, что Московский зоопарк открыт с утра до ночи. С 1 мая мы переходим на летнее расписание и увеличиваем время работы на три с половиной часа", – рассказали в пресс-службе.
Посетители смогут понаблюдать и за теми, кто особенно активен в утренние или вечерние часы. Например, росомаха предпочитает утренние прогулки по своим владениям, как и большие панды, которым нравится жевать бамбук сразу после своего пробуждения.
"С каждым днем становится все теплее, и многие наши теплолюбивые обитатели уже вышли в уличные вольеры. Гуляют кошачьи лемуры, зебра, жирафы Липа и Самсон, в солнечную погоду выходят человекообразные обезьяны", – поделились в пресс-службе.
Также там уточнили, что на территории зоопарка проходят масштабные строительные работы, необходимые для комфорта местных обитателей.
Ранее в Московском зоопарке начался сезон свадебных церемоний. Уточняется, что регистрацию можно организовать в цветнике напротив оранжереи, а в непогоду церемонию можно провести внутри особняка.
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