Папуанские пингвины в Московском зоопарке начали строить гнезда

Фото: instagram.com/moscow_zoo_official
Папуанские пингвины, которые живут в Московском зоопарке, начали строить гнезда в преддверии сезона размножения. Об этом сообщается на странице зоосада в соцсети "ВКонтакте".
"У папуанских пингвинов сейчас начинается сезон размножения. Одна из важнейших задач – построить хорошее гнездо. В природе папуанцы делают его из мелких камешков (прибрежной гальки), травы и перьев. В зоопарке киперы предоставляют пингвинам материал для строительства", – говорится в сообщении.
Гнездовой сезон может длиться до ноября и даже декабря в зависимости от климата.
В пресс-службе отметили, что самка откладывает в гнездо два яйца. В насиживании принимают участие и самец, и самка, сменяясь несколько раз в течение суток. Инкубационный период длится 34–36 дней. Еще 30 дней птенцы остаются в гнезде, а оперение у них появляется в возрасте 100 дней.
Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке пингвины Гумбольдта переехали в уличный вольер, а папуанские пингвины – во внутренний вольер в Доме птиц. Специалисты пояснили, что летом папуанским пингвинам было бы жарко в уличном вольере, а внутри для них могут поддерживать комфортную температуру – 12–13 градусов. Также в Доме птиц для них подготовили домики для размножения.
Папуанских пингвинов привезли в Московский зоопарк из Германии в 2017 году.
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