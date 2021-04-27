Московский зоопарк открывает свадебный сезон

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сезон свадебных церемоний начинается в Московском зоопарке. Об этом сообщается на официальной странице зоосада в Instagram.

"Весной в зоопарке чудесная атмосфера: распускаются цветы, танцуют лебеди, гнездятся утки. Все располагает к прогулкам, фотосессиям и любви. А наш сад у дома Клюева как будто специально создан для свадебных церемоний", – говорится в сообщении.

Уточняется, что регистрацию можно организовать в цветнике напротив оранжереи, а в непогоду церемонию можно провести внутри особняка.

Ранее сообщалось, что четыре амурских тигренка родились в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенном под Волоколамском.

Амурские тигры считаются самыми крупными представителями семейства кошачьих в дикой природе. Они занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России.