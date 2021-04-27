Птенцы редких кудрявых пеликанов появились на свет в Московском зоопарке

Фото: instagram.com/moscow_zoo_official
В Московском зоопарке появились птенцы редких кудрявых пеликанов, занесенных в Красную книгу. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Увидеть птенцов можно в павильоне "Птицы и бабочки тропиков".
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что специалистам удалось создать для пернатых комфортные условия, они регулярно приносят потомство.
"В этом году семейство редких пеликанов, которое теперь насчитывает 11 особей, пополнилось двумя малышами. При появлении на свет они весили всего около 100 граммов. Спустя месяц масса тела старшего превысила один килограмм, младший его догоняет", – приводятся в материале слова Акуловой.
Она добавила, что птенцы здоровы и с любопытством изучают окружающий мир.
Малышей пока кормят родители, однако птенцы уже пробуют самостоятельно заглатывать салаку. В рацион взрослых птиц также входят минтай и карп.
Ранее сообщалось, что четыре амурских тигренка родились в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенном под Волоколамском. Амурские тигры считаются самыми крупными представителями семейства кошачьих в дикой природе. Они занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России.
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