Синоптики предупредили москвичей о дожде с грозой и ветром

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за дождей, грозы и сильного ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Синоптики предупредили, что Москву накроет сильный дождь в период с 12:00 30 апреля по 06:00 1 мая.
Также ожидаются порывы ветра в 15–20 метров в секунду. Предупреждение продлится с 09:00 30 апреля до 03:00 1 мая. В отдельных районах может прогреметь гроза.
30 апреля в ночное время суток температура воздуха опустится до 4–6 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 13–15 градусов тепла.
Ранее стало известно, что температура в столице и Подмосковье в ночь на 2 мая может опуститься до 5 градусов ниже нуля. С 3 мая характер погоды в столице изменится в связи с приходом средиземноморского циклона.
3 мая начинается очередная дождливая погода, причем этот дождь, интенсивный дождь, продолжится и третьего числа, и даже в ночь на четвертое. По предварительным подсчетам, выпадет большое количество осадков – не менее 10–15 миллиметров.
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