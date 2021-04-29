В Гидрометцентре рассказали, что в мае в столице может пойти снег

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В мае в Москве с большой вероятностью может выпасть снег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"Дело в том, что примерно в 40–45% случаев снег бывает", – подчеркнул синоптик. В то же время образование снежного покрова – крайне редкое явление, хотя подобное наблюдалось совсем недавно, четыре года назад в первой половине мая, заметил Вильфанд.

Недавно синоптики сообщили, что апрель может стать рекордным по количеству осадков в XXI веке. 27 апреля в Москве прошел снег. В некоторых районах столицы высота его покрова достигала нескольких сантиметров.

