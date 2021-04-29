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Москва 24

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Общество

13:37

Температура в Москве в начале мая может опуститься до минус 5 градусов

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура в столице и Подмосковье в ночь на 2 мая может опуститься до 5 градусов ниже нуля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, во второй половине дня 1 мая осадков не ожидается. Однако в ночь на 2 мая столбики термометров опустятся до минус 5 градусов.

Специалист добавил, что с 3 мая характер погоды в столице изменится в связи с приходом средиземноморского циклона.

"Хорошо выраженный циклон с низким давлением, системой фронтальных разделов. 3 мая начинается очередная дождливая погода, причем этот дождь, интенсивный дождь, продолжится и третьего числа, и даже в ночь на четвертое. По предварительным подсчетам, выпадет большое количество осадков – не менее 10–15 миллиметров", – уточнил Вильфанд.

Согласно прогнозу синоптика, 3 мая дневная температура воздуха в городе составит 12–14 градусов. Днем 4 мая она опустится до 10 градусов.

Ранее Вильфанд сообщил, что во второй половине месяца столбики термометров будут часто подниматься выше отметки 20 градусов.

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