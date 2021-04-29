Россиянам пообещали "розовый" май

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В России в мае температура будет подниматься выше нормы или держаться у нормальных отметок, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На всей территории страны температура около и выше нормы. <...> Мы видим этот прогноз в розовом цвете (цвет на прогностической карте, обозначающий положительные отклонения от нормы. – Прим. ред.)", – цитирует синоптика ТАСС.

Он отметил, что на северо-западе европейской части России – в Тверской, Брянской, Смоленской, Новгородской областях – будет чуть прохладнее, чем в других регионах.

Согласно прогнозу, в Москве средняя температура в мае будет 14–15 градусов тепла. Во второй половине месяца столбик термометра будет часто подниматься выше отметки 20 градусов, заключил Вильфанд.

Ранее руководитель Гидрометцентра рассказал, что в начале мая комфортные температуры установятся на юге Европейской России и на юге Западной Сибири.