Синоптик рассказал, когда в Москву придет климатическое лето

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Климатическое лето может прийти в столицу на несколько дней раньше обычного. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.
По его словам, обычно климатическое лето в городе наступает 28 мая, когда температура воздуха переходит через отметку 15 градусов выше нуля.
"Я думаю, как минимум мы будем входить в грядущий летний сезон по климатическому графику, как максимум даже с опережением на несколько дней", – уточнил Тишковец.
При этом уже после майских праздников в Москве будет много солнца, воздух может прогреться до плюс 25 градусов, подчеркнул синоптик.
"С наступлением первой рабочей недели, то есть с 10 мая и далее, будут усиливаться антициклональные барические силы, гигантский антициклон должен раскинуться над просторами Европейской России. Это будет много солнца, южный поток будет только усиливаться, в этой связи есть надежда на то, что произойдет усиление тепла: ночью до плюс 10–15, днем – до плюс 20–25. Будет ли это до конца? Ну нет, конечно. Там будут сбросы с периодическими грозовыми дождями", – объяснил метеоролог.
Ранее он сообщил, что около 70% месячной нормы осадков прогнозируют синоптики в столице в первые пять дней мая.
Он подчеркнул, что в целом начало мая ожидается более прохладным и влажным, чем обычно. Однако уже во второй декаде месяца в столицу вернется нормальная погода, а в третьей декаде температура может превысить норму на 1–2 градуса.
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