Метеорологи назвали города с лучшей погодой для туризма в майские праздники

Россиянам рассказали, куда лучше всего отправиться отдыхать в начале мая. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, туристам будет комфортно на юге Европейской России и на юге Западной Сибири. Выясняем, на какие города стоит обратить внимание, чтобы отдых не омрачили дожди.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Весна шепчет

В первые дни мая на юге Европейской России температура воздуха установится на отметке +18…+20, сообщил Вильфанд. По его словам, это близкие к обычным значениям показатели.

"Это норма, но не выше. Конечно, уже веселее. Туда смело можно ехать. Комфортная нормальная погода – нежарко, комфортно", – сказал научный руководитель Гидрометцентра.

Он отметил, что схожая картина ожидается в Омской, Томской и Новосибирской областях. Здесь воздух прогреется до +16…+20, указывает синоптик. Аномально теплая погода установится и на Таймыре. По прогнозам, она будет на 8–10 градусов выше нормы, подчеркнул Вильфанд.

При этом в центре Европейской России не ожидается никаких сюрпризов, продолжает научный руководитель Гидрометцентра. Здесь 1 мая ночные температуры установятся на отметке около +5…+6, дневные – на уровне +8…+13. На следующий день станет чуть теплее: до +10...+12. Таким образом, ожидается погода, соответствующая климатическим нормам, пояснил эксперт.

Прохладно же, по словам Вильфанда, будет на северо-западе европейской части России. В пример он привел Мурманск, где в начале мая столбики термометров покажут от 0 до 4 градусов тепла.



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сбежать от дождя

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал Москве 24, что южное направление по погоде в майские праздники выглядит наиболее предпочтительным.





Леонид Старков ведущий метеоролог Gismeteo На курортах прогнозируем почти летнее тепло. Это касается как Крыма, так и всего Черноморского побережья, Северного Кавказа и Приазовья.

"Погода в этих регионах в основном малооблачная, с достаточно большим суточным ходом температуры от +10…+12 в темное время суток до +22...+25 в дневные часы. Если взять горы от 500 метров и выше, то там будет на 2–3 градуса холоднее", – рассказал синоптик.

Осадков в Крыму и на Черноморском побережье в первой половине майских праздников с вероятностью более 95% не прогнозируется, указывает метеоролог. Старков не исключил, что во второй половине длинных выходных от Крыма могут пойти грозовые дожди.

Относительно комфортную погоду в майские праздники можно ожидать и в Подмосковье, продолжает собеседник Москвы 24. После прохладного конца апреля в День Весны и Труда температура воздуха в регионе вернется к климатической норме.





Леонид Старков ведущий метеоролог Gismeteo Напомню, что для Подмосковья нормой среднесуточной температуры для этого времени считается +10…+12. Если взять ночную температуру, то норма составляет +5…+7, дневную – от 13 до 15 градусов тепла. Примерно в этом диапазоне температура и ожидается.

Синоптик добавил, что в Подмосковье в майские праздники не стоит ждать погоды без осадков. Кратковременные дожди будут идти практически ежедневно. А в отдельные дни осадки могут быть сильными и сопровождаться грозами и усилением ветра, заявил Старков.

"Ожидаемо прохладнее по сравнению с этими регионами будет в Санкт-Петербурге. Дневная температура не превысит 10 градусов тепла. Но при этом характер погоды относительно более устойчивый. То есть дождей мало, их вероятность небольшая, продолжительность солнечного сияния будет больше", – пояснил он.

Для тех, кто собрался в начале мая посетить Казань, погода подготовила неприятный сюрприз. По словам Старкова, первые четыре выходных будут омрачены ливневыми дождями.



Синоптики назвали даты возвращения тепла в столицу

"Температура в Казани будет обычной для этого времени. Днем +12…+15, в отдельные дни может быть потепление до +17…+18. Во второй половине майских праздников, скорее всего, погода стабилизируется. Но станет прохладнее. Северный ветер понизит и ночную, и дневную температуру. Ночью во второй половине праздников – до +3…+5, днем – в районе 11–14 градусов тепла", – резюмировал Старков.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в разговоре с Москвой 24 согласился, что погода в Крыму и Сочи в начале мая будет соответствовать праздничному статусу.





Евгений Тишковец ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Первомайские выходные здесь будут солнечными, без осадков. Температура днем +20…+25, в отдельные дни ожидается +21…+26 градусов. Ночами не будет прохладнее +9…+14 градусов. Очень хорошая комфортная температура для того, чтобы погреться на южных курортах.

Он добавил, что жаркой погодой в майские праздники также зацепит Ростов-на-Дону и Волгоград. Температуры воздуха там будут соответствовать показателям Крыма и Черноморского побережья, заявил Тишковец.

Не порадует погода тех, кто решил отправиться на каникулы в Калининград, отметил эксперт.

"Единственное: 1 мая там будет солнечно и без осадков. Но по температурам погода прохладная: +2…+7 ночью и +8…+13 днем. В остальные дни будут преобладать дожди и ветер", – предупреждает Тишковец.





Евгений Тишковец ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" А на северо-западе нашей страны есть вероятность даже вкрапления мокрого снега. К примеру, в Псковской и Ленинградской области, Карелии. Это потенциальные регионы, куда 3–4 мая вместе с ливнями могут прийти заряды мокрого снега.

Ничего хорошего по погоде в майские праздники не стоит ожидать и тем, кто решил посмотреть на озеро Байкал. По словам Тишковца, осадки вперемежку со снегом там будут сопровождаться сильным ветром. А в ночные часы возможны даже минусовые температуры, заключил собеседник Москвы 24.