В Ростуризме назвали сроки запуска программы кешбэка на путевки для детей

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Глава Ростуризма Зарина Догузова обозначила, когда в России начнет действовать программа возврата 50% стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря, сообщает РИА Новости.
"Запуск программы запланирован на двадцатые числа мая – с этого момента родители смогут приобретать путевки в детские лагеря и им будет автоматически на карточку "Мир" возвращаться 50% стоимости купленной путевки максимум в течение 5 дней", – заявила специалист.
Догузова добавила, что программа поддержки доступности поездок в лагеря была разработана на фоне послания Владимира Путина Федеральному собранию.
По словам главы Ростуризма, кешбэк за детские поездки будут начислять вплоть до конца года. При этом принять участие в программе смогут все оздоровительные стационарные лагеря.
Догузова также подчеркнула, что организациям направлены необходимые инструкции, а полный список партнеров опубликуют позже на сайте мирпутешествий.рф.
Накануне Роспотребнадзор разрешил организацию межрегионального отдыха детей в 2021 году. Допустимый уровень заполняемости объектов повысили до 75%.
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