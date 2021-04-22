Ключевой темой послания президента стала демография и забота о семье – Буцкая

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В своем послании Владимир Путин большое внимание уделил вопросам поддержки семей, решением которых также занимаются специалисты "Совета матерей". На это обратила внимание глава организации Татьяна Буцкая.

"По-человечески это просто невероятно, когда твоими словами, буквально, говорит президент", – сказала Буцкая.

Она добавила, что некоторые темы – алименты, поддержка беременных, больничные для молодых мам – на днях поднимались организацией, сейчас же обсуждение перешло на федеральный уровень, а значит, мнение семей было услышано.

"Президент говорил все то, что мы обсуждали в "Совете матерей", о чем нам писали мамы из 85 регионов. И словно нашими словами президент обратился к стране. Значит, мы делаем все правильно", – отметила глава организации, добавив, что Совет и дальше будет отстаивать права родителей.

Буцкая сообщила, что обсуждала выплаты больничных по уходу за ребенком до 7 лет для молодых мам, не имеющих большого трудового стажа, несколько дней назад с руководителем партии "Единая Россия". В этом году инициатива будет реализована.

Она обратила внимание на назначение с 1 июля выплат на детей от 8 до 16 лет, воспитывающихся в неполных семьях, а также на единовременную помощь родителям школьников и будущих первоклассников.

"Не обошел президент и вопрос об алиментах. Мама с малышом не должна обивать пороги чиновников, собирая справки. Государство в этом случае должно жестко стоять на позиции защиты прав ребенка. Мы предложили создать специальный Фонд пострадавших от неплательщиков алиментов", – рассказала об инициативе руководитель "Совета Матерей".

Она поддержала внедрение оказания услуг в режиме "одного окна" с 2022 года.

"Через три года большинство госуслуг должно предоставляться гражданам дистанционно и круглосуточно", – сказала Буцкая.

Глава "Совета Матерей" также обратила внимание на то, что многие льготы, на которые вправе рассчитывать семьи, девальвируются из-за роста цен. Таким образом, инициатива президента возвращать семьям половину стоимости поездок в детские лагеря должна положительно сказаться на гражданах. Однако есть опасения, что цены на путевки еще поднимутся.

"Наверное, с целью компенсации финансовых потерь по сегодняшним санитарным правилам заполняемость центров детского отдыха не должна быть выше 75%", – отметила Буцкая.

Ранее лидер "Совета матерей" заявила, что найти работу в декрете стало легче. Она отметила, что современным женщинам важно не только вырастить детей, но и оставаться конкурентоспособными на рынке труда.